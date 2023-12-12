«Брали тряпку, окручивали ноги»: портниха Пугачевой назвала ее тяжелую болезнь

Певица Алла Пугачева с молодости страдала подагрой. Об этом рассказала ее портниха Любовь Аксенова.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Проблемы с ногами начались у Примадонны в начале карьеры. Выход на сцену сопровождался для артистки болью.

Аксенова рассказала: «Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости – это тяжелая штука».

По словам портнихи, они знали о проблеме Пугачевой с ногами. Она вспомнила, как иногда певица выбегала за кулисы и быстро снимала обувь. «Становилась просто никакая», - говорит собеседница издания. После выступлений она садилась в кресло и клала ноги на стол, продолжая так сидеть некоторое время.

Певица никогда не показывала страдания, оставаясь перед публикой жизнерадостной. Исполнительница ни разу не жаловалась, «хотя ей было очень тяжело», отметила Аксенова.

Певица соблюдала назначения врачей, использовала мазь и делала обертывания, но лечение не помогало. Артистке даже приходилось носить обувь разных размеров – так было легче.

О проблеме Пугачевой с ногами стало известно недавно, когда во время шопинга на Кипре певица пожаловалась продавцу на отеки. Свидетелем разговора стал случайный посетитель. Он узнал, что у артистки очень болят вены.