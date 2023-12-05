Названа причина плохого самочувствия Пугачевой в магазине на Кипре

Свидетель разговора певицы Аллы Пугачевой с продавцом мультибрендового магазина на Кипре узнал причину плохого самочувствия певицы. Как выяснилось, у нее болят вены.

Подробности приводит сайт mk.ru.

«Алла сказала: «У меня вены очень болят», - поделился мужчина, который застал Пугачеву за покупками на Кипре.

Он понял из диалога Примадонны с продавцом, что у артистки «что-то серьезное с ногами». Поэтому певица предпочитает удобную обувь, она покупает на размер больше, так как ноги отекают.

Из-за боли в ногах Пугачева вынуждена ходить неспеша, продолжает собеседник.

«По лицу видно, что Аллу Борисовну эти проблемы изматывают», - сказал он.

Источник допустил, что ухудшение здоровья Пугачевой связано не только с возрастом, но и климатом на Кипре. С мая по октябрь даже ночью температура воздуха составляет 30 градусов. В добавок к этому держится высокая влажность. Зимой температура воздуха поднимается до 19 градусов, а отопления в квартирах обычно нет, поэтому в дождливые дни холодно.

Собеседник издания отметил, что еще одна проблема на Кипре – это пыльные бури, они бывают нередко. Это явление опасно для детей и пожилых, особенно тех, кто имеет проблемы с сердцем.

«Так что, я думаю, на Кипре она долго не задержится», - подытожил источник.

Ранее сообщалось, что Пугачевой стало плохо во время шопинга на Кипре.