Брал вату: Боярский раскрыл хитрость Леонова, благодаря которой он так искусно играл

Михаил Боярский раскрыл тайну успешной актерской деятельности Евгения Леонова. Он заявил, что его коллега иногда прибегал к хитрости. Так сообщает SevastopolMedia.

Евгений Леонов прославился благодаря способности мгновенно перевоплощаться в своих героев и умению плакать на сцене. Его актерская игра вызывала восхищение не только у зрителей, но и и у его коллег по цеху. Многие артисты удивлялись тому, как быстро Евгений может расплакаться, не прибегая ни к каким ловкостям и трюкам.

Михаил Боярский называл Леонова "сверхчеловеком", способным вызывать слезы по щелчку пальцев. Он много раз признавался в том, что его поражает легкая актерская игра Евгения. Однако Боярский все же случайно раскрыл секрет успешного перевоплощения Леонова, благодарю которому ему удавалось так быстро довести самого себя до слез.

Однажды, когда Михаил зашел в гримерку Евгения, он увидел там скомканный кусок ваты, пропитанный аммиаком. Из-за сильного резкого запаха Боярский почувствовал, что невольно начинает плакать. В тот момент он испытал слезоточивый эффект, который часто наблюдал у Леонова во время его актерской игры. Именно тогда артист понял, в чем заключается хитрость Евгения.

Но все же Евгения Леонова называют гениальным актером. Несмотря на его уловки, ему удавалось по-настоящему понять своего героя, чтобы создать правдоподобный образ и передать нужные эмоции. Он мог искусно пользоваться хитростями и при этом вживаться в роль.

Напомним, что недавно Сергей Бурунов рассказал про отказ от роли из-за неподходящего для него гонорара.