«Брал кредиты, жил одним днем»: продюсер рассказал, что у Киркорова не так много денег

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что у певца Филиппа Киркорова не так много денег. Артист нередко брал кредиты на подготовку шоу.

«Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем», - поделился информацией Лавров. Его слова приводит сайт mk.ru.

«Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя», - рассказал Лавров.

Киркорову объясняли, что на костюмы, декорации нужно много денег, а в некоторых случаях можно было обойтись без лишних трат. Но певец настаивал на своем, брал кредиты.

Исполнитель требовал от организаторов выполнения всех условий – в противном случае грозил не выйти на сцену. Однажды он захотел использовать в шоу тяжелый дом. Лавров заметил, что Киркоров один из немногих артистов, кто заботился о слушателе, и делал шоу, которым зрители могли насладиться.

Ранее стало известно, что Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемки в новогоднем выпуске программы «Что было дальше?» После участия в «голой» вечеринке артиста вырезали при монтаже.