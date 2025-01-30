Достойна быть ведущей модного шоу? Разбор стиля Настасьи Самбурской

Настасья Самбурская стала новой ведущей шоу «Модного приговора». Теперь она не только снимается в кино и производит одежду, но и помогает россиянкам найти свой стиль. Дизайнер и предприниматель, основатель бренда Swallow Blue, специализирующегося на индивидуальных аксессуарах, Надежда Мурсалимова считает, что Самбурская достойна стать ведущей модного шоу благодаря утонченному вкусу. При этом эксперт считает, что некоторые наряды знаменитости являются предсказуемыми и однообразными. Надежда поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Настасья открыла свой бренд одежды в декабре 2024 года. Первая коллекция отражает ее стиль последних лет — это женственные ретро-наряды силуэта 40-х годов, которые подчеркивают элегантность и романтичность. В ее гардеробе много длинных платьев, которые свидетельствуют о предпочтении классических силуэтов и текучих тканей. Она явно ценит натуральные материалы, что делает образы не только стильными, но и комфортными. Аксессуары Настасьи также подчеркивают утонченный вкус. Она часто использует жемчуг и крупные серьги, что говорит о любви к благородным деталям. Жемчуг — это символ изысканности, а крупные серьги могут добавить акцент к образу, не перегружая его. Настасья также склонна к монохромным образам, что делает стиль лаконичным и современным», — высказалась Надежда.

Актриса предпочитает классические лодочки или элегантные босоножки, что в очередной раз подчеркивает ее стремление к утонченности. В головных уборах она использует шляпы, что добавляет нотку шика и завершенности ее образам. Часто Настасья выбирает красные губы и стрелку на глазах, придавая стилю винтажные нотки.

Однако, несмотря на достоинства, есть и минусы.