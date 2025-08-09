Брак 34-летнего Никиты Преснякова мог не выдержать трудностей жизни в США

Эмигрировавший в США в 2022 году сын певицы Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова проводит время в Испании. Пока 34-летний Никита Пресняков развлекает младших детей знаменитого отца, его жена Алена Краснова вернулась в Москву, что спровоцировало слухи о расставании пары.

Пользователи Сети обратили внимание на то, что из личного блога Красновой исчезли все совместные снимки с внуком Аллы Пугачевой. При этом все чаще можно заметить, что она гуляет в одиночестве по Москве или проводит время в компании подруг.

Сам Никита хранит молчание и на вопросы о семейном положении в личном блоге не отвечает. 28-летняя Алена также не объявляла официально о расставании с мужем после восьми лет брака.

После отъезда из России в 2022 году Преснякова преследуют неудачи. Он так и не смог построить карьеру за океаном. В основном он выступает в барах с каверами на старые российские хиты.

Ранее Никита Пресняков пожаловался, что его не пригласили на съемки российского шоу «Выживалити. Наследники». В проекте приняли участие сын Николая Валуева, сын Децла, дочь Глюкозы и многие другие. Пресняков намекнул, что тоже хотел бы сняться в шоу, однако его не позвали.