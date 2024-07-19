«Божественный юмор»: Куликова раскрыла подход Ширвиндта к молодым артистам

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт активно обучал новичкам своему подходу к юмору в период работы в Театре сатиры. Об этом в интервью aif.ru заявила Мария Куликова.

«А мы все знаем, что юмор у него невероятный, божественный», — поделилась впечатлениями от работы с покойным режиссером актриса.

Куликова уточнила, Ширвиндт сильно любил репризы — юмористические сценки в театре. Он просматривал и расставлял свои акценты, когда выходил новый спектакль. Артистка считает, что постановщик очень профессионально подходил к юмору, а еще обучил своему искусству и молодежь.

Знаменитость добавила, что не может забыть сцену, когда зал на тысячи зрителей «взрывается» фонтаном хохота и аплодисментов.

Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта 2024 года на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти режиссера стала сердечная недостаточность.

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