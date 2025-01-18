«Божественный подарок»: в школе Дмитрия Нагиева пытаются продать курсы с актером за 279 тысяч рублей
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В школе Дмитрия Нагиева пытаются продать встречу с актером за 279 тысяч рублей. Об этом стало известно из сосцетей.
Актерская школа Дмитрия Нагиева, которую он открыл в Дубае, объявила о начале записи на курсы с актером. Согласно соцсетям, мероприятие состоится 25 и 26 января. В этот период Нагиев прилетит в ОАЭ, чтобы провести мастер-класс лично.
Маркетологи школы заявляют, что цена в 279 тысяч рублей для двухдневного интенсива — просто подарок.
«Провести с ним два дня за 279 000 ₽ — божественный подарок для всех тех, кто готов его забрать», — сказано в анонсе.
Авторы рекламы утверждают, что Нагиев потеряет порядка 97 тысяч долларов, согласившись на путешествие в Дубай.
«Мы сами в шоке, что он это делает бесплатно. Но ему нравится. При том, что день Нагиева стоит таких баблищ, его согласие участвовать в проекте — чудо», — завлекают организаторы.
Ранее мы писали о том, что власти Петербурга подали в суд на сына Дмитрия Нагиева из-за неуплаты аренды.