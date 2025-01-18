«Божественный подарок»: в школе Дмитрия Нагиева пытаются продать курсы с актером за 279 тысяч рублей

В школе Дмитрия Нагиева пытаются продать встречу с актером за 279 тысяч рублей. Об этом стало известно из сосцетей.

Актерская школа Дмитрия Нагиева, которую он открыл в Дубае, объявила о начале записи на курсы с актером. Согласно соцсетям, мероприятие состоится 25 и 26 января. В этот период Нагиев прилетит в ОАЭ, чтобы провести мастер-класс лично.

Маркетологи школы заявляют, что цена в 279 тысяч рублей для двухдневного интенсива — просто подарок.

«Провести с ним два дня за 279 000 ₽ — божественный подарок для всех тех, кто готов его забрать», — сказано в анонсе.

Авторы рекламы утверждают, что Нагиев потеряет порядка 97 тысяч долларов, согласившись на путешествие в Дубай.

«Мы сами в шоке, что он это делает бесплатно. Но ему нравится. При том, что день Нагиева стоит таких баблищ, его согласие участвовать в проекте — чудо», — завлекают организаторы.

Ранее мы писали о том, что власти Петербурга подали в суд на сына Дмитрия Нагиева из-за неуплаты аренды.