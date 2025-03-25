Божена Рынска вспомнила, как пьяный Ефремов корил ее за отказ общаться

Российская светская львица Божена Рынска рассказала, как актер Михаил Ефремов еще до заключения в колонию пытался пьяно взаимодействовать с ней. Внимание на это обратил Telegram-канал «Героиня Татлера».

Ефремов был упомянут в посте, посвященном памяти музыканта Анатолия Крупного. Именно в его компании Рынска познакомилась с известным артистом — они даже вместе ходили на дискотеки.

«Помню, как Миша Ефремов, напившись, восклицал в мою сторону: „Эээ, э! И повторял: почему ты меня игнорируешь?!“. Это было веселое свободное время», — поделилась звезда.

Также Рынска в данной публикации оставила много теплых слов в адрес Крупного.

Ранее мы писали о том, что российские общественники потребовали признать Рынску иноагентом.