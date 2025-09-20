Божена Рынска добилась отдельной платежки за ЖКУ по квартире покойного мужа

Уехавшая в 2022 году в Латвию Божена Рынска через суд добилась выделения своей доли коммунальных платежей в московской квартире покойного мужа Игоря Малашенко.

Как пишет РИА Новости, в этой квартире проживает бывшая жена продюсера Елена Малашенко, а также зарегистрированы трое их общих детей. Женщине принадлежит половина жилплощади, каждому из наследников досталось по 1/10 доли. При этом Рынска и ее дочь Евгения также в наследство получили по 1/10 доли в квартире.

Согласно судебным документам, называющая себя журналисткой Божена утверждает, что не имеет доступа в квартиру в отличие от других наследников.

По словам Рынски, они с дочерью «не могут использовать указанную квартиру по назначению, проживать в ней, в том числе хранить свои личные вещи, а ответчиками компенсация в связи с невозможностью использования спорной квартиры не выплачивается».

Опасаясь потерять доли в квартире бывшей жены покойного мужа, Рынска просила суд выделить для них отдельные квитанции для оплаты коммунальных платежей. В противном случае, жильцы могут добиться признания доли Рынски и ее дочери незначительной и добиться принудительного выкупа.

Напомним, бывший медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании в 2019 году, он покончил с собой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку в отношении Божены Рынской. Правоохранителям предстоит выяснить, занималась ли она финансированием экстремистской организации.