«Боже»: Утяшева оценила результат пластики Бони, впервые показавшей две половины лица

Ведущая кулинарного шоу, гимнастка Ляйсан Утяшева оценила результат пластической операции блогера Виктории Бони. Она снялась в очередном выпуске передачи «Дерзкая готовка» без темных очков.

Подробности приводит VOICE.

Боня заявила, что «впервые показывает две половинки лица». Она сравнила себя с певцом Борисом Моисеевым в последние десять лет. Блогер призналась, что стеснялась и переживала.

Утяшева попыталась ее успокоить: по мнению гимнастки, Боня красива в новой версии себя, несмотря на отеки.

«Какая красивая, боже!... Отеки тебе идут! Не знаю, я ничего не вижу, всё красиво!» - сказала Утяшева, сняв Боню вблизи.

Напомним, голливудский хирург сделал Боне «лисьи глазки». Блогер долго восстанавливалась. 13 ноября сообщалось, что она впервые показала лицо целиком. До этого 43-летняя знаменитость скрывала вторую половину. На вопросы подписчиков, почему она странно показывает лицо, Боня отвечала: вторая половина заживает медленнее, в добавок ко всему сохраняются отеки.