Виктория Боня приехала в Москву и впервые показала лицо целиком после пластики

Блогер Виктория Боня приехала в Москву на церемонию вручения премии и впервые показала лицо после пластики. Она была без очков.

Появление Бони с новым лицом стало настоящей сенсацией, пишет сайт mk.ru.

Она рассказала, что не боялась операции, тем более, что сейчас используют передовые технологии. Ей не натягивали кожу лица, как делали раньше – Боне «подтянули мышцы». Вслед за этим подтянулась кожа.

Блогер призналась, что гимнастика для лица в ее возрасте не поможет – лишнюю кожу никуда не денешь, отметила ведущая.

Ранее Боня показывала только одну сторону лица после пластики. Ей начали поступать вопросы, почему она так странно демонстрирует себя после операции. Знаменитость призналась, что вторая сторона заживает медленнее. Она собиралась показать себя целиком после полного восстановления и без отеков. При этом теледива находится в восторге от лица и психологически не может привыкнуть, что выглядит очень молодо в 43 года.