«Боже, где совесть?»: Распутина поставила на место уехавшую Лайму Вайкуле

Певица Маша Распутина высказалась о поведении Лаймы Вайкуле. Звезда призналась в интервью aif.ru, что была в шоке после заявлений коллеги о том, что она «кормила весь Союз», а он якобы ее обделил.

Исполнительница хита «Я родилась в Сибири» согласилась с российскими звездами, которые негативно отреагировали на поведение Лаймы после начала СВО.

«Конечно, это хамство. Я считаю, что это хамство чистой воды. То, что отмочила Лайма, это ужасно. Она здесь, в России, состоялась. Как можно было заявлять такое? Я слушала и думала, боже, где совесть?» – высказалась звезда.

Вайкуле также заявила, что никогда не будет выступать в России. Но может поменять свое мнение, если со стороны страны будет покаяние и извинения.

«Ты приехала из Прибалтики. Здесь написали для тебя хиты, здесь выстрелила. Ты зарабатывала только здесь. В ее родной Прибалтике у Лаймы Вайкуле на концертах не было сборов», – поделилась Маша.

Певица подчеркнула, что об отсутствии сборов говорили сами организаторы. Она не понимает, как можно ругать народ и страну, которая дала популярность. По мнению Распутиной, это странно.

Выступления Лаймы Вайкуле на украинском языке Маша прокомментировала так.

«Мани-мани-мани, мани-мани-мани. Кто больше заплатит, тому и подпеваю. Вот что "сгубило фраера", что называется! Нельзя таким быть, знаете, когда кто тебе заплатит, тому и служишь. Я так считаю», – добавила артистка.

Ранее мы писали о том, что певица Маша Распутина пригрозила Зеленскому. Когда-то она сильно толкнула его на сцене перед публикой.