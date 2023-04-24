«Боюсь умереть»: измученный серьезной болезнью Андрей Губин показал скромный дом

Поклонники следят за жизнью одного из самых ярких артистов 90-х Андрея Губина. Но 48-летний певец редко появляется на публике. После громкой истории с серьезной болезнью мужчины, он скрывается ото всех. Телеведущему Андрею Малахову удалось уговорить знаменитость на разговор. Он показал, как выглядит любимец миллионов фанатов сейчас.

Известно, что Губин страдает от редкого неврологического заболевания, о котором не очень любит распространяться. СМИ пишут, что у него левосторонняя прозопалгия лица – заболевание нервной системы, сопровождающееся сильными болями. Артист признается только, что не питает иллюзий по поводу перспектив в лечении. Он боится, что ему осталось совсем мало времени.

«У меня проблемы очень серьезные! Боюсь умереть», – цитирует Губина портал «7Дней.ru».

Напомним, что весной прошлого года исполнитель уехал из своей четырехкомнатной квартиры в Москве. Теперь он живет в загородном доме, где ему очень нравится. Туда он пока не приглашал ни одного журналиста, но сделал исключение для Малахова. Андрей признался, что сменил место обитания из-за соседей, которые постоянно шумели и не давали ему отдыхать.

В анонсе шоу «МАЛАХОВ» были показаны кадры из дома знаменитости. По мнению пользователей Сети, Губин сейчас живет скромно. Кроме того, многие обратили внимание на внешность артиста. Андрей сильно изменился, но не в лучшую сторону. Фанаты волнуются, что болезнь не оставит и следа от былой красоты мужчины. Но его самого облик не пугает. Певец признается, что мечтает избавиться от болей и надеется найти лекарство.