«Боюсь, столкнется с обидами»: почему Лариса Луппиан переживает за Елизавету Боярскую

Актриса Лариса Луппиан призналась, что ее муж Михаил Боярский считает, что ради семьи она «отказалась от кино». В беседе с Мослентой художественный руководитель Театра имени Ленсовета рассказала о семье и раскрыла, почему переживает за дочь.

По словам актрисы, после рождения детей она продолжала сниматься в кино, но не так активно, как ее супруг. Лариса Луппиан старалась уделять сыну и дочери как можно больше внимания, чтобы у них не «скапливались обиды».

«Большего счастья и большей радости, чем от детей, я ни от чего не испытывала. Я очень люблю свою работу, очень люблю сцену, но дети — мое все», — поделилась артистка.

При этом Лариса Луппиан беспокоится, что ее дочь, актриса Елизавета Боярская, может повторить ошибку знаменитого отца из-за частых съемок в кино. Жена Михаила Боярского отметила, что впоследствии дети могут затаить на нее обиду.

«А вот моя дочка Лиза, боюсь, с обидами своих детей столкнется, потому что очень много снимается. Лиза, конечно, очень старается — разрывается на части, но проблема есть», — подчеркнула Лариса Луппиан.

Напомним, актриса состоит в браке с Михаилом Боярским с 1977 года. У артистов двое детей — 44-летний сын Сергей и 38-летняя дочь Елизавета. Актер признавался, что нашел в Ларисе Луппиан и любимую и женщину, и друга.

«Самое главное, что мы можем находиться вдвоем где, когда и сколько угодно. При этом не надоедаем друг другу. Еще мы умеем плодотворно молчать», — отмечал Михаил Боярский.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Луппиан рассказала о желании развестись с Михаилом Боярским.