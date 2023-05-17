«Большие глаза нужно уменьшать»: у Киркорова обнаружили проблему на лице после пластических операций
Эксперт по внешности высказался о макияже Филиппа Киркорова.
Фото: Starface.ru
56-летний певец Филипп Киркоров недавно перенес несколько пластических операций. Некоторые поклонники, увидев новую внешность исполнителя, пришли к выводу, что он изуродовал себя пластикой. Очередной вердикт вынес эксперт по внешности, визажист и телеведущий Сердар Камбалов.
Он высказался о макияже певца и указал, что требует коррекции с помощью косметики. Эксперт предположил, что исполнитель всегда носит сценический мейкап.
«У него такие большие глаза, что их нужно все время уменьшать», - сказал специалист в шоу «Алена, блин!».
Камбаров добавил: у Киркорова «устоявшийся стиль» и «там сложно уже что-то менять».
Отметим, что большинство поклонников Киркорова поддержали преображения. Однако его коллега Юлиан считает, что музыкант не умеет стареть достойно.
Сам певец объясняет, что молодится ради зрителей, а пластические операции – неотъемлемая часть жизни любого артиста.
Изменения во внешности совпали с появлением любви в жизни Киркорова. Он признается, что сейчас не один, а ради любимого человека «хочется жить и творить».