«Большие глаза нужно уменьшать»: у Киркорова обнаружили проблему на лице после пластических операций

56-летний певец Филипп Киркоров недавно перенес несколько пластических операций. Некоторые поклонники, увидев новую внешность исполнителя, пришли к выводу, что он изуродовал себя пластикой. Очередной вердикт вынес эксперт по внешности, визажист и телеведущий Сердар Камбалов.

Он высказался о макияже певца и указал, что требует коррекции с помощью косметики. Эксперт предположил, что исполнитель всегда носит сценический мейкап.

«У него такие большие глаза, что их нужно все время уменьшать», - сказал специалист в шоу «Алена, блин!».

Камбаров добавил: у Киркорова «устоявшийся стиль» и «там сложно уже что-то менять».

Отметим, что большинство поклонников Киркорова поддержали преображения. Однако его коллега Юлиан считает, что музыкант не умеет стареть достойно.

Сам певец объясняет, что молодится ради зрителей, а пластические операции – неотъемлемая часть жизни любого артиста.

Изменения во внешности совпали с появлением любви в жизни Киркорова. Он признается, что сейчас не один, а ради любимого человека «хочется жить и творить».