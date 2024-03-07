«Боюсь»: Максим Галкин* ответил жене Стаса Михайлова на слова об Алле Пугачевой

Жена певца Стаса Михайлова показала в соцсетях переписку с мужем Аллы Пугачевой, юмористом Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Он написал Инне Михайловой после того, как она заступилась за мужа из-за громких высказываний Примадонны.

Инна в личном микроблоге обратилась к мужу певицы и посоветовала ему следить за тем, что говорит его супруга. Она отметила, что подобное поведение унижает в первую очередь саму певицу, а вовсе не Стаса. Она также попросила Пугачеву больше никогда не называть его «Стасик».

Оказалось, что Галкин* не оставил публикацию жены Михайлова без ответа. Он написал ей в соцсетях. Инна показала переписку публике.

Юморист обратился к женщине на вы и отметил, что она ошиблась адресом. Он предположил, что ее речами управляет Станислав, а певец согласует все слова с женой. Но Аллу Борисовну он назвал свободным человеком.

«Если Вам будет интересно мое личное мнение о гражданской позиции Вашего супруга, и о том, что «уехавшие артисты будут ползти куда-то на коленях», я Вам напишу подробно и боюсь, что Вам больше понравится краткое дурак (в оригинале используется более грубое слово)», — добавил шоумен.

Инна поспешила ответить мужу Пугачевой. При этом она пожелала ему здоровья, мира и добра.

«Поверьте, эта глупость не помешает любить Аллу Борисовну. У каждого своя правда!» – написала супруга Михайлова.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева высмеяла слова Стаса Михайлова о том, что уехавшие звезды вернуться в Россию и будут «целовать ноги». Примадонна записала видеообращение, где хриплым голосом изображала из себя «старую, безголосую певицу». Она пошутила, что встала бы на колени, но из-за возраста не может этого сделать.

*(Признан иноагентом на территории РФ)