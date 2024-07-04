«Боюсь, что не дотяну»: Эммануил Виторган мечтает увидеть свадьбы маленьких дочек

84-летний народный артист РФ Эммануил Виторган озвучил главное желание, связанное с маленькими дочерьми. Он признался, что хотел бы увидеть свадьбы девочек.

Подробнее Виторган рассказал в интервью для RTVI.

Как выяснилось, мечта артиста не связана с новыми ролями: его заботит будущее шестилетней Этель и восьмилетней Клары.

«Я бы мечтал увидеть наших девочек на свадьбах, но боюсь, что не дотяну. Боюсь очень!» - признался Виторган.

Артист желает, чтобы последующие поколения жили лучше предыдущих. Он призвал всех жить «на радость друг другу».

Виторган снова стал отцом в солидном возрасте. Из-за этого его часто критиковали. Однако дети стали для Виторгана и Ирины Млодик стимулом к жизни. Несмотря на возраст, артист даже сам купает дочерей.

В том же интервью Виторган высказывался об уехавших коллегах. Эмиграцию некоторых из них артист назвал «неверной».