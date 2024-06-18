Боятся «помереть с голоду»: зачем осудившие СВО артисты создают совместные проекты

В 2022 году многие звезды российского шоу-бизнеса покинули Россию и обосновались за границей. Они не только живут за рубежом, но и стараются там зарабатывать, однако их концерты уже не пользуются таким спросом как на Родине. Некоторые музыканты стараются объединяться, чтобы привлечь аудиторию. Предприниматель, продюсер Андрей Ковалев объяснил, зачем звезды-эмигранты создают совместные проекты.

В прошлом году латвийская певица Лайма Вайкуле устроила в Юрмале фестиваль «Рандеву», на который пригласила звезд-эмигрантов. Артистка спела на латышском языке с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ): номер был показан в зрительном зале.

По словам Андрея Ковалева, все уехавшие из России артисты столкнулись с финансовыми трудностями за границей: огромные заработки теперь в прошлом. Он отметил, что теперь их удел — выступления в маленьких пабах, хотя звезды привыкли к стадионам, а чтобы собрать большую площадку, им нужно объединять аудитории.

«Скоро будут объединяться по десять человек, чтобы разделить затраты на технический райдер, хоть как-то продать билеты и с голоду не помереть. Всё, приплыли. На Западе наши релоканты — артисты десятого эшелона», — цитирует продюсера Абзац.

Собеседник издания отметил, что представители шоу-бизнеса уделяют много времени удовлетворению своих потребностей, а не творчеству. Но и вернуться в Россию они не могут: тогда их арестуют за дискредитацию Вооружённых сил страны.

Напомним, Лайма Вайкуле в очередной раз планирует провести фестиваль в Юрмале. Артистка собирается спеть дуэтом с группой «Би-2».

*(признан иноагентом на территории РФ)