Анна Седокова вылетела в первый день из реалити-шоу, ради которого ездила в Оман

Певица Анна Седокова вылетела из реалити-шоу в первый же день съемок. Ради проекта она полетела в Оман, но вскоре ей пришлось возвращаться в Москву.

После смерти бывшего мужа Яниса Тиммы Анна начала постепенно возвращаться к привычной жизни. Сначала она дала первый концерт в этом году в Казахстане, а затем согласилась принять участие в новом реалити. Партнером в шоу ей стал актер Вячеслав Чепурченко, с которым артистка уже соревновалась в «Выжить в Самарканде». Однако обоим в этот раз не повезло.

Чепурченко вышел на связь с поклонниками и признался, что они с Анной уже возвращаются домой.

«Ну что, получается, вылетели мы из реалити. Леша, Аня, Слава… Все, проиграли мы», - рассказал актер и заснял идущую рядом с ним Седокову.

Певица пояснила, что еще не все потеряно, и они могут вернуться, если выполнят условие шоу. Правда, какое именно, она не озвучила.

«Это новое реалити — огонь!» - заявила Анна.

Ранее стало известно, что от Анны Седоковой ушла пиарщица.