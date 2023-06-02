«Боятся больше смерти»: известный актер назвал лучшее наказание для Галкина* и других уехавших звезд

Актер Сергей Никоненко поддержал решение суда об отказе снять с юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) статус иноагента. Он призвал ужесточить наказание для уехавших звезд и назвал лучший, по его мнению, вариант, как проучить артистов.

Никоненко считает, что необходимо сделать наказание таким, которого «они боятся больше смерти».

«Лучшее наказание для них - забыть на всю оставшуюся жизнь. Не говорить о них ни слова», - сказал Никоненко сайту mk.ru.

Он отметил, что «вообще не интересуется» уехавшими артистами. По его мнению, «что Галкин*, что все другие – засранцы», которых надо «растереть и забыть».

Никоненко также выразил надежду, что Галкин* и другие артисты-иноагенты не будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить исковые требования Галкина* и снять статус иноагента. Близкие певицы Аллы Пугачевой рассказали, как Примадонна встретила такое решение. По информации источников, знаменитость надеялась, что результат будет в их пользу.

*Признан иноагентом на территории РФ