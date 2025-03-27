Боярская заявила о желании сыграть в международном проекте после успеха Борисова

Актриса Елизавета Боярская заявила о желании сыграть в международном проекте. Она уже имела опыт съемок в Европе и знает английский и немецкий языки.

«У меня был опыт работы в европейских проектах, это очень интересно!...С удовольствием поучаствовала бы в международном проекте и сейчас. Мне, правда, казалось, что теперь это стало сложно. Но последние невероятные оскароносные события с участием наших коллег говорят об обратном», - поделилась Боярская в интервью «Снобу».

Также актриса поделилась мнением, что искусство должно двигаться вглубь. Боярская недовольна посредственностью и возможностью научиться актерской профессии на курсах.

«Чтобы артист был в хорошей форме, он должен постоянно заниматься собой. И речь не только о теле как инструменте выразительности, но и о духовном развитии, эрудированности, насмотренности, начитанности», - считает актриса.

Боярская отмечает, что этого часто не хватает – такая ситуация не вызывает у нее оптимизма. В целом актриса старается позитивно смотреть на жизнь и радуется всему – солнцу утром, новому дню, возможности будить детей по утрам. «Это уже немало», - резюмирует она.

Ранее актриса заявила о вине женщин в изменах мужчин.