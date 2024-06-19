Боярская осталась дома: Максим Матвеев позировал с Идой Галич на публичном мероприятии

Впервые за долгое время актер Максим Матвеев вышел в свет. Звезда сериала «Триггер» посетил день рождения Анны Чиповской.

Фото с мероприятия по случаю 37-летия Чиповской опубликовала Ида Галич в своем Telegram-канале. На снимках Матвеев позировал с блогершей. Для выхода в свет он надел полосатую рубашку и кепку.

Отметим, что актер редко появляется на светских мероприятиях в Москве, поскольку он живет с Елизаветой Боярской в Санкт-Петербурге. Однако супругу Матвеева не заметили на празднике.

Максим Матвеев женат на актрисе Елизавете Боярской. У супругов двое сыновей — 12-летний Андрей и 6-летний Григорий. В Сети регулярно появляются слухи о разводе звезд, но они их никак не комментируют.

Семье старается помогать отец актрисы Михаил Боярский. Он подарил дочери квартиру в Санкт-Петербурге, где сейчас живет семья.

Напомним, актер проходил кастинг на главную роль в фильме «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Подробнее читайте здесь.