«Боялся услышать это»: Гоген Солнцев узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Гоген Солнцев сделал ДНК-тест на отцовство и узнал, что сын родился не от него. Об этом сообщает программа «ДНК» на НТВ.

Гоген Солнцев с взрослением ребенка начал замечать, что он совсем не похож на него. Когда у шоумена закрались подозрения, он решил сделать ДНК-тест. В студии шоу собрались мать ребенка Полина, Гоген, помощник артиста Владислав и его подруга Лидия, которая заявляла, что уверена в неверности жены шоумена.

«Я думала, что в студии не менее 10 человек будет. Полина же гарем из мужчин устроила. Как говорится, кто последний, тот и папа. А дурака сделала из Солнцева!» — кричала она.

В итоге эксперт озвучил результаты теста, объявив, что вероятность отцовства Гогена равна нулю. После этого шоумен ушел из студии.

«Я всю ночь не спал, потому что боялся услышать это. Ничего не чувствую, просто пустота. Не знаю, что сказать. У меня мурашки, чувствую, что меня серьезно предали», — рассказал за кулисами он.

Однако вернувшись в студию Гоген заявил, что все равно будет поддерживать ребенка и навещать его.

Ранее мы писали о том, что Гоген Солнцев планирует обратиться в Интерпол для поиска бывшей жены.