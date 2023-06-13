«Боялся сглаза»: Стас Пьеха больше не скрывает свой настоящий возраст

Долгие годы певец Стас Пьеха предпочитал скрывать свой истинный возраст, как и другие подробности личной жизни. На днях появилась информация о настоящем возрасте исполнителя.

Об этом сообщает Вокруг ТВ.

Как отмечается, истинный возраст певца знают лишь его близкие люди. Он специально скрывает год своего рождения, поскольку боится злых языков.

«В Википедии указан 1980-й год рождения, но как шепнули осведомленные пташки, свой возраст певец во всех источниках специально проставил неверный. А сделал он это потому… что боится сглаза!» — говорят в Сети.

В меньшей степени певец скрывает подробности личной жизни. Последней избранницей артиста была студентка Ника Здорик - она младше Пьехи на 20 лет. О расставании пары поклонники выяснили самостоятельно — в Сети перестали публиковаться совместные кадры возлюбленных. Однако сам Пьеха расставание никак не комментировал.

Несколько дней назад внук знаменитой бабушки Стас Пьеха был экстренно госпитализирован с болью в сердце. Артист опроверг все слухи об инфаркте и прочих заболеваниях сердца.

Он также сообщал о перенесенном в 34 года инфаркте, вызванном приемом наркотических средств. Кстати, с зависимостью артист поборолся только к 30-ти годам.

Ранее мы писали о том, как прошла госпитализация музыканта и какой именно диагноз ему ставили.