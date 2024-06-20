«Боялся народного гнева»: бывший муж Собчак публично заступился за затравленную Асмус

Актер Максим Виторган публично поддержал коллегу Кристину Асмус, которая уже не первую неделю получает негативные комментарии в Сети. Пользователи высмеивают и критикуют ее короткую стрижку, и экс-муж журналистки Ксении Собчак решил ее защитить.

В личном блоге Асмус не сдержалась и опубликовала пост, в котором объяснила, почему на самом деле решила отрезать волосы. По ее словам, из-за проектов в кино она была вынуждена много экспериментировать с прическами, и все это сказалось на качестве ее локонов. Они просто стали отваливаться.

Однако фанаты актрису в новом образе не приняли. Ей писали, что она похожа на мальчика. Поддержать Кристину на фоне травли решили друзья, а также коллеги. В комментариях отметился Максим Виторган, который признался, что ему даже нравится стиль Асмус.

«Мне нравится. Давно хотел написать. Но боялся народного гнева», - поделился Виторган.

Напомним, что качество волос у Кристины испортилось после того, как она сначала покрасилась в черный, а затем попыталась вернуть блонд через несколько недель.

Ранее звездный стилист Александр Данилов для портала «Страсти» оценил новый образ Кристины Асмус.