«Французская беженка в России»: звездный стилист раскрыл причину кардинальной смены имиджа Кристины Асмус

Звездный стилист Александр Данилов раскритиковал новый имидж актрисы Кристины Асмус. Недавно звезда «Текста» опубликовала в личном блоге фото с новой стрижкой, а затем портал «Страсти» увидел ее обновленный стиль на Премии Гильдии кастинг-директоров. Однако по душе изменения во внешности артистки пришлись не всем.

По мнению эксперта по волосам Данилова, Кристина не просто так решила коротко подстричься. Дело в том, что ее волосы просто отвалились из-за ее экспериментов. Напомним, что для роли она покрасилась в черный, а спустя несколько недель вернулась в блонд.

«Это не новый имидж Асмус. Это беда колориста, который к этому привел, и клиента, не прислушавшегося к рекомендациям. Волосам стало плохо, и они «покинули чат». Значит, волосы не сохранились. Та же самая беда, как у Филиппа Киркорова, когда ему все пшикали белым цветом на волосы, а все мы знаем, что лак разрушает их. И к чему все привело? Филипп Бедросович сначала подстригся коротко, а теперь вообще носит черный парик», - заявил стилист в беседе со «Страсти».