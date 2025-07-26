«Боялись инсульта. Были отбиты почки, пострадала печень»: почему продюсер Юрий Айзеншпис умер в 60 лет

Продюсер Юрий Айзеншпис (Шпис), стоявший у истоков российского шоу-бизнеса, скончался 20 лет назад, его смерть стала шоком для многих и до сих пор окутана тайной. Как оказалось, в последние годы менеджер не только страдал от проблем с желудком и диабета, но и рисковал перенести инсульт. Об этом рассказывается в документальном фильме «Юрий Айзеншпис. Дикие деньги» на канале «ТВ Центр».

Юрий Айзеншпис дал путевку в жизнь многим звездам, он был директором и продюсером групп «Кино», «Моральный кодекс», артистов Линды, Влада Сташевского, Кати Лель, Никиты и Димы Билана. Он мог открыть российскому шоу-бизнесу еще многих ярких имен, но внезапно скончался в 2005 году в возрасте 60 лет. Выяснилось, что за год до смерти музыкальный менеджер перенес операцию на сердце. Более того, он страдал от проблем с желудком и диабета, а в последние годы его состояние сильно ухудшилось.

«Он дико исхудал, у него была рвота с кровью. Желудок принимал только жидкую кашу. Врачи боялись инсульта. В тюрьме у Айзеншписа были отбиты почки и смертельно пострадала печень», — говорится в фильме про Юрия Айзеншписа.

Примечательно, что в последний раз продюсера госпитализировали 19 сентября 2005 года прямо с работы. По слухам, в телефонном разговоре Шпису сообщили, что Дима Билан не получит ни одной награды на премии MTV, и он не смог это перенести. На следующий день менеджер попал в реанимацию, но спасти его не удалось — он умер от инфаркта миокарда в возрасте 60 лет. Впоследствии подопечный Юрия Айзеншписа все же получил награду и посвятил ее памяти продюсера.

«Юрий Шмильевич уходил из жизни, держа в руке телефонную трубку. Он умер накануне премии MTV, где я потом получил главную награду, которую посвятил его памяти. Даже покидая этот мир, он был на связи и очень за меня волновался», — вспоминал Дима Билан.

Ранее Дима Билан почтил память продюсера Юрия Айзеншписа в его день рождения: «Одним словом — легенда! Когда ты находишься рядом с таким человеком, ты чувствуешь защиту и уверенность».