Боялась и обижалась: Олеся Железняк вспомнила, как ее оскорбил Марк Захаров

48-летняя актриса Олеся Железняк сделала откровенное признание о том, что обижалась и боялась Марка Захарова. Об этом сообщается на сайте aif.ru.

Напомним, что артистка более 20 лет служит в Московском театре «Ленком Марка Захарова». Зрителям она запомнилась после участия в фильмах и сериалах: «Ландыш серебристый», «Моя прекрасная няня» и «Сваты». Также она играет в антрепризах.

Во время всего творческого пути Олесе помогал народный артист СССР Марк Захаров. В Московском театре «Ленком» он являлся художественным руководителем и главным режиссером до 2019 года.

Но Железняк разоткровенничалась и призналась, что всегда боялась Захарова и не могла спокойно реагировать, когда он критиковал ее, в частности за игру в антрепризах.

«Марк Анатольевич очень не жаловал этот жанр. Он был вообще очень строгий. Я, если честно, очень боялась его», — поделилась звезда.

Она добавила, что в один момент Захаров вообще оскорбил ее. Он назвал Железняк «артисткой антреприз».

Женщина добавила, что долгое время беспокоилась об этом его заявлении. Но вскоре забыла о нем и уже с теплотой вспоминала наставления Захарова.

Напомним, что Олеся Железняк является еще и многодетной матерью. Она в браке уже 20 лет с актером Спартаком Сумченко. У них четверо детей – Савелий, Прохор, Фома и Агафья.

Ранее Олеся Железняк рассказала о своей личной жизни и объяснила успех «Сватов».