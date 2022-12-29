«Боялась этого»: Самойлова разбаловала детей и теперь разгребает последствия

Остались считанные дни до Нового года - самого любимого праздника для россиян. Многие звездные мамы сейчас обеспокоены вопросом о подарке для их детей, которых из-за безграничных возможностей родителей уже трудно чем-то удивить. В своей социальной сети Оксана Самойлова пожаловалась на непомерные аппетиты наследников, попросивших у нее люксовый сувенир.

По словам модели, ее детей уже не интересуют игрушки. Они заказали у звездной мамы Dior. Что конкретно захотели ребята, Оксана не стала уточнять, но уже по одному названию бренда можно понять: траты у Самойловой будут внушительными.

«Настали времена, когда они заказывают Dior. Смешно, я очень боялась этого момента», — высказалась звезда.

Ранее Дана Борисова сообщила о том, что ее дочь лежала в больнице для подростков. На фоне постоянного стресса девочка начала причинять себе физическую боль. Подробности о состоянии ребенка читайте в этой статье.