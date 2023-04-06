«Боялась, что кто-нибудь выстрелит»: певицу Ларису Черникову вывезли в лес и могли убить

Певица Лариса Черникова бросила карьеру более 20 лет назад и уехала в США. Этому предшествовали смерть мужа и угрозы.

Супруга Черниковой нашли в 1996 году на могиле отца – у него было огнестрельное ранение в голову. Смерть классифицировали как самоубийство, но артистка в это не верила. Муж имел свою фирму – певица не вникала в дела.

Когда мужа не стало, «появились какие-то серые личности». Они стали забирать вещи из офиса, якобы, за долги.

«Буквально за два дня весь офис растащили и закрыли. После этого из меня еще долго пытались что-то вытрясти… Страшно об этом вспоминать, но нас с мамой вывозили ночью в лес, угрожали убить», - рассказала певица сайту kp.ru.

Артистке давали две недели, чтобы заплатить некую сумму. Из-за происходящего она долго жила в страхе.

«Я боялась, что однажды выйду из дома, а кто-нибудь - бах! - и выстрелит мне в голову», - говорит она.

В итоге от Черниковой отстали – брать было нечего. Певица вернулась к матери «с одним чемоданчиком». Вскоре она встретила мужчину и уехала к нему в США.

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