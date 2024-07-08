«Боялась, что, когда ее увижу, испугаюсь»: как рак изменил жизнь Жанны Фриске

8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. Экс-солистка группы «Блестящие» ушла из жизни девять лет назад после продолжительной борьбы с раком мозга. Отец артистки Владимир Фриске в интервью NEWS.ru рассказал, как она отреагировала на страшный диагноз и как болезнь изменила ее жизнь.

В 2013 году Жанна Фриске стала мамой — у певицы и ее гражданского мужа, телеведущего Дмитрия Шепелева, родился сын Платон. Спустя какое-то время после рождения ребенка певица стала жаловаться на головную боль и сильную слабость, а впоследствии артистке диагностировали рак мозга.

Отец певицы Владимир Фриске признался, что, узнав о диагнозе, она старалась успокаивать себя, но очень переживала за родителей. Жанна Фриске не хотела, чтобы они видели ее изменившейся после болезни (из-за лекарственных препаратов артистка заметно набрала вес).

«Она себя успокаивала, очень боялась за нас — родителей — за меня, я уже к тому времени две операции сделал. Она когда общалась со мной по интернету, видео не включала, боялась, что, когда ее увижу, испугаюсь. Так и было, и я сказал ей, что больше не буду просить показать себя. Я просто такой ее никогда не видел», — поделился Владимир Фриске.

По словам отца знаменитости, у Жанны Фриске была диагностирована глиобластома — самая агрессивная форма опухоли головного мозга. Владимир Фриске отметил, что эта болезнь неизлечима, поэтому шансы выжить у певицы были чрезвычайно малы.

«Еще не было ни одного случая, чтобы кто-то вылечился от глиобластомы. Врачи говорят, что, если кто-то выжил, значит, изначально был поставлен неверный диагноз. Самое большее с ней живут два года», — заявил отец артистки.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске раскрыл подробности о начале болезни певицы.