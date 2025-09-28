«Ботокс разошелся»: Таисия Повалий намерена сделать «уколы красоты»

60-летняя Таисия Повалий заявила, что у нее разошелся ботокс. Об этом сообщает mk.ru.

Певица Таисия Повалий не скрывает, что прибегает к помощи косметологов. Знаменитость открыто говорит о намерении продолжить процесс омоложения. Так, Повалий рассказала, что планирует обновить ботокс.

«Я уколы собираюсь идти делать, у меня ботокс разошелся. Конечно, больно, а что делать?» — рассказала она.

Певица добавила, что ее супруг нормально относится к так называемым «уколам красоты» и даже возит ее на процедуры.

Недавно Повалий жаловалась на то, что при появлении услуг косметологии она была одной из первых, кто решил испытать на себе новинку. В итоге певице вкололи гель, который трудно рассасывается.

«Когда появились первые частные клиники, они сами не знали, что колют женщинам. А мы же, звезды, в первых рядах шли», — рассказывала она.

