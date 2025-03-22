Борющуюся за жизнь актрису Ларису Голубкину «угнетали» чужие люди в пансионате

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о последних днях актрисы Ларисы Голубкиной. В беседе с ТАСС шоумен опроверг, что звезда фильма «Гусарская баллада» ушла из жизни в доме престарелых, и раскрыл, как она боролась с тяжелой болезнью.

О смерти Ларисы Голубкиной 22 марта сообщил Андрей Малахов, который, как оказалось, долгое время дружил с народной артисткой РСФСР.

«Нашей дружбе был не один десяток лет. Мы познакомились, когда Ларисе было столько же лет, сколько мне сейчас. Это была не дружба в понимании ежеминутного общения. Но это была симпатия, взаимоуважение, честная критика и яркие мгновения жизни, проведенные вместе», — поделился телеведущий.

После трагической новости многие СМИ писали, что актриса провела последние дни жизни в доме престарелых. Однако Андрей Малахов заявил, что эта информация не соответствует действительности. По словам шоумена, перед смертью Лариса Голубкина находилась в санатории, где получала надлежащий уход.

«Ни в каком доме престарелых она не умирала. То, что пишут некоторые СМИ, — это чушь. Она была в санатории с отдельным номером. За ней был очень хороший уход. Но понятно, что в последнее время ей было уже тяжело бороться. И присутствие чужих людей, врачей, сиделок, медсестер, конечно, угнетало ее», — заявил Андрей Малахов.

Напомним, звезды «Гусарской баллады» не стало 22 марта, ей было 85 лет. В 2014 году Ларисе Голубкиной диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней артистка боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

Ранее сообщалось о том, что продюсер Наталья Иванова раскрыла правду об отношениях Ларисы Голубкиной с единственной дочерью.