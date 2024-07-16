«Бороться очень сложно»: Доминик Джокер рассказал о своих комплексах

Известный певец Доминик Джокер рассказал о борьбе с синдромом «я умею все». Его слова приводит Пятый канал.

Как рассказал исполнитель, именно этот синдром стал причиной большинства его комплексов.

«С ним пришлось бороться очень сложно, потому что я слишком рано выскочил на сцену, совершенно случайно выскочил на сцену. В школе, когда были популярны КВН, я его вел, потому что не дорос играть в него. Но я его вел и всем все очень нравилось», — поделился артист.

Доминик Джокер уточнил, что тогда он рассказывал «очень глупые» анекдоты, которые очень нравились аудитории. Певец напомнил и про прилипший к нему кусок туалетной бумаги, с которым зон ходил «туда-сюда». Знаменитость также рассказал, что по своей натуре является перфекционистом.

«Я слишком долго делаю материал, слишком долго выбираю стратегию для выхода нового трека. Именно потому что я перфекционист», — высказался он.

Ранее Доминик Джокер рассказал, что готов стать отцом в третий раз.