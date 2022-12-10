Бородина в полупрозрачном костюме облапала формы Гоар и подруг

После развода с Курбаном Омаровым Ксения Бородина ушла не только в работу, но и в отрыв с подругами. Наряды с каждым днем становятся дерзче вместе с поведением. Так недавно телеведущая впервые посетила мероприятие визажиста Гоар Аветисян.

Девушки хвастались образами и красовались перед камерой. Бородина не удержалась и положила свою руку на формы Гоар. Обсуждая талию, девушка также потрогала модель Елену Перминову.

Ранее мы писали о том, как Ксения Бородина пережила травлю, постоянные измены мужа и тяжелую беременность.