Бородина раскрыла отношение к быстрому браку и дала совет незамужним женщинам

Дважды разведенная телеведущая и блогер Ксения Бородина поразмышляла на тему замужества и раскрыла отношение к быстрому браку. По ее мнению, выходить замуж, если отношениям меньше двух лет, рискованно.

Об этом Бородина написала в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что выходить замуж лучше после нескольких лет отношений», - сделала вывод блогер на основании собственного опыта.

По ее мнению, нужно выждать как минимум 2 года. Она на отрицает, что «есть счастливые истории, когда люди поженились на второй день знакомства и прожили всю жизнь». Однако Бородина придерживается другого мнения: нужно узнать человека.

Она выделила несколько стадий отношений. В первый год «все идеально», говорит Бородина: люди испытывают эйфорию, и распознать человека сложно.

«Но потом розовые очки могут с грохотом разбиться», - заключила ведущая.

Ранее она размышляла на тему материнства. Бородина считает, что хорошая мама – это понимающая мама. При этом ей не нужно находиться с детьми 24 часа в сутки. Бородина рассказала: она не всегда достаточно времени уделяет семье в силу занятости, но старается меняться. Для этого телеведущая ушла в онлайн: зарабатывает на рекламе и ведении блога.