Бородин назвал смешным оправдание Расторгуева, почему его не видно в зоне СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратил внимание на слова певца Николая Расторгуева о том, почему его не видно в зоне СВО. Политик назвал «оправдание» артиста смешным.

Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

«Николай Расторгуев, голос «Любэ», выдал новое оправдание, почему его не видно с концертами в зоне СВО. Оказывается, артист не такой простой и не может, как какой-нибудь бард, приехать к ребятам с одной гитарой. Ему нужно полное техническое оснащение, иначе никак. Смешно», - написал глава ФПБК.

Бородин отметил, что гонорар Расторгуева начинается от 6 млн рублей. К тому же у исполнителя «внушительный бытовой райдер».

«А на вопрос журналиста о деньгах артист благородно ответил: «Тупизм, нельзя спрашивать о чужих деньгах и гонорарах, не ваше собачье дело». Вот так. Бойцы могут в окопах жить, а Расторгуеву для песни нужны исключительно «большие площадки с оборудованием», - заключил Бородин.

Ранее он предложил запретить рэпера Macan в России. По мнению главы ФПБК, артист использует страну для заработка и не является патриотом.