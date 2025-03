Борисов и Эйдельштейн отпраздновали «Оскар» танцами под хит 2000-х группы «Тату»

Российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн отпраздновали «Оскар» танцами под хит 2000-х группы «Тату». Кадры с их веселыми танцами в костюмах появились в соцсетях.

2 марта в Лос-Анджелесе состоялась 97-я премия «Оскар». Артисты из России в числе других звездных гостей оказались в центре событий. А фильм с их участием «Анора» режиссера Шона Бейкера признали лучшим. Поклонники следили за нарядами артистов, а также за успехами Борисова и Эйдельштейна. Мужчины поднялись на сцену за статуэткой, а после официальной части повеселились на вечеринке.

В соцсетях появились кадры, на которых Юра и Марк веселятся под хит российской группы «Тату» All the Things She Said. Окружающие тоже танцуют, но больше всех выделяется Эйдельштейн. В какой-то момент Борисов захотел заснять коллегу на видео.

Напомним, что «Анора» победила почти во всех категориях, где была номинирована: «Лучший фильм», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж», Бейкер получил премию как лучший режиссер, Мэдисон — за лучшую женскую роль. Юра Борисов остался без награды.

