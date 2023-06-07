Борис Смолкин назвал фейком новость о переходе сына-фигуриста в сборную Грузии

На днях стало известно, что Глеб Смолкин и Диана Дэвис переходят в сборную Грузии. Это подтвердила вице‑президент ФФККР Ирина Рабер. Однако, несмотря на то, что все уже официально, отец спортсмена, известный по роли в проекте «Моя прекрасная няня», заявил, что сообщения не являются правдивыми.

Борис Смолкин рассказал, что не в курсе планов наследника, но он уверен, что перемены в его карьере, о которых сейчас пишут СМИ – это только фейк. Примечательно, что подобное происходит уже не в первый раз. Актер уже узнавал последним о важном событии в жизни Глеба. Известно, что Смолкин-старший долго отрицал свадьбу фигуристов и считал это выдумкой.

Из-за всего этого фанаты уже всерьез переживают за артиста. Они считают, что Борис давно открестился от сына, но признавать этого не хочет. Вместо того, чтобы раскрыть плохие отношения с Глебом, он продолжает делать абсурдные заявления. «Все Смолкин-старший знает», «Можно просто совсем не комментировать, но он-то все отрицает», «Это выглядит глупо со стороны Смолкина», - оставили комментарии пользователи Сети.

Ранее Борис Смолкин заговорил об утраченной связи с онкобольной Анастасией Заворотнюк. Он признался, что уже давно с ней не разговаривал и даже не пытался звонить, поэтому не знает, что с ней сейчас происходит.