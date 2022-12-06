Борис Корчевников запал на дочь актрисы, которая младше его на 20 лет

Российский телеведущий Борис Корчевников в свои 40 лет до сих пор одинок. На записи одной из программ, где присутствовала дочь актрисы Анастасии Мельниковой Мария, он сделал комплимент девушке и стал рассуждать о любви.

К слову, она младше ведущего на 20 лет. Корчевников буквально «оробел от ее красоты». Еще больше Мария покорила его, когда начала говорить.

«Маша заговорила, Господи, какая она замечательная», - восхищался девушкой Корчевников.

Он отметил, что «любить надо уметь». Этим чувством, по мнению Корчевникова, «можно издушить» и «очень сильно избаловать».

Мария пришла поддержать мать актрису, для которой последний год стал необычайно трагическим. Мельникова похоронила мать, брата и жениха, а после несчастий заболела сама. Врачи не могут поставить ей диагноз.