Бешеные дозы лечения и плечи от щек: Анастасии Мельниковой не могут поставить диагноз
Актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова стала не похожа на себя из-за болезни. Врачи до сих пор не могут поставить ей диагноз, и, как призналась кинодива, на ней «учатся лечить».
До болезни Мельникова похоронила маму, брата и жениха. Трагические события произошли в течение года.
Затем актриса тяжело заболела коронавирусом, и неожиданно начались проблемы с ногами. За два года Мельникова четыре раза оперировалась. Несмотря на то, что избавиться от недуга не удалось, она благодарит врачей, ведь когда-то она пару месяцев передвигалась только в инвалидной коляске, а сейчас периодически играет в спектаклях.
«До сих пор мне не могут поставить диагноз», - сказала актриса.
Мельникова решилась рассказать о болезни, так как испытывает много упреков, касающихся внешности.
«Такое количество обсуждений, почему я такая старая и толстая!... Одно время у меня шеи не было вообще, от щек начинались плечи», - заявила она.
Актриса рассказала, что между операциями получала бешеные дозы лечения, в том числе гормонального. Несмотря на то, что терапия повлияла на внешний вид, Мельникова радуется: «Зато живая!»
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