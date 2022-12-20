Борис Корчевников нервно заерзал, услышав вердикт психиатра

Ведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» попросил гостя, внештатного психиатра Минздрава Зураба Кекелидзе озвучить его характеристику. От услышанного он нервно заерзал.

Корчевников, который умеет вывернуть душу селебрити наизнанку, заявил, что не может разглядеть в себе все детали. Он отметил, что за годы в профессии у него сформировались приемы, с помощью которых получается почувствовать человека.

«Я боюсь, что вы меня разоблачите», - произнес ведущий, обращаясь к специалисту.

В ходе беседы Кекелидзе сказал: «Я могу сказать по вам, что вы профессионал-провокатор. Хотите усыпить мою бдительность, а я должен сидеть и быть внимательным».

Ранее сообщалось, что Корчевников запал на дочь актрисы Анастасии Мельниковой, которая младше его на 20 лет. Он сделал девушке комплимент и стал рассуждать о любви.