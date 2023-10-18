Борис Корчевников и Сергей Астахов обсудили внезапную свадьбу Александра Петрова. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на шоу «Жизнь и судьба».

В эфире передачи Борис удивился внезапным переменам в жизни Александра. Телеведущий вспомнил пост актера, в котором он сообщил, что познакомился с супругой на улице. «Видите, как бывает», — высказался Корчевников.

Астахов, в свою очередь, пожелал счастья молодой семье. По словам актера, люди по-разному встречают любовь. Порой, светлое чувство приходит в самый неожиданный момент.

«Желаю, чтобы через 10 лет у них была счастливая совместная фотография», — высказался Сергей.

Напомним, что осенью 2023 года Астахов стал отцом. Актер уже несколько лет живет в гражданском браке с бывшей учительницей Викторией Савкеевой. При этом пара не спешит с регистрацией брака.

Ранее Сергей Астахов сообщил, что новорожденный ребенок выгнал его из кровати избранницы. Подробности смотрите в этой статье.