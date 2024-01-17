Борис Галкин решил ответить дочери Андрея Миронова на ее слова об отце, об этом сообщает aif.ru.

Накануне актриса Мария Миронова озадачила многих поклонников творчества ее отца. По словам знаменитости, Андрей Миронов не хотел получать звание народного артиста СССР.

«По правде: не хотел получать, т. к. в СССР не очень верил… Не хотел он звания СССР», — рассказала она.

Однако в это не поверил близкий друг покойного актера, заслуженный артист России Борис Галкин. По его словам, он никогда не замечал за коллегой антисоветских настроений.

«Чтобы Андрей был антисоветчиком каким-то? Я этого никогда не видел, подобных вещей не замечал», — рассказал он.

Галкин добавил, что Миронов купался в лучах славы и был любимчиком аудитории. Он допустил, что в узком кругу близких артист мог делиться своими размышлениями на тему наград.

«Может быть, он обсуждал это в каких-то откровениях со своими близкими друзьями, но мне он такого не говорил. Поэтому мне трудно комментировать его размышления по поводу звания народного артиста СССР», — подчеркнул актер.

Ранее мы писали о том, что Владимир Долинский назвал актера Андрея Миронова завистником.