Борис Галкин объяснил, почему Алла Пугачева после каждого приезда в Россию пишет в соцсетях о завистниках

Актер Борис Галкин объяснил, почему певица Алла Пугачева после каждого визита в Россию пишет в соцсетях о завистниках, а всех оставшихся в стране людей называет «холопами и рабами». Он считает, что такое поведение характерно для людей, поднявшихся «из грязи в князи».

Комментарий Бориса Галкина приводит сайт aif.ru.

«Настоящий благородный человек так не скажет никогда... Судьба вытолкнула ее настолько, что она подумала: все, я теперь могу сверху вниз смотреть. А оказалось, что нет. Сегодня в России она никому не нужна», - считает актер.

Также он сравнил новости о Примадонне с «трепом на скамеечке». Артисту «поднадоели» такие сообщения, они похожи на сплетни, считает Борис Галкин.

Ранее певец Андрей Губин рассказал о неудачных романах певицы. По словам музыканта, Пугачева очень переживала из-за несостоявшихся отношений. При этом весь шоу-бизнес знал, что личная жизнь певицы не всегда складывалась так, как она хотела, поделился исполнитель. Губин назвал Пугачеву «номером один»: он считает, что никто в мире не пел лучше нее.