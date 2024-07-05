Борис Галкин назвал момент, когда почувствовал талант сына

Актер Борис Галкин рассказал о моменте, когда он понял, что его сын Владислав - талантливый актер. По его словам, это произошло, когда мальчику было всего 9 лет и он снялся в роли Гекльберри Финна в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна».

«А когда он на «Беларусьфильме» снимался у [Валентина] Горлова в главной роли в фильме «Этот негодяй Сидоров», я почувствовал, что он не просто достоверно ведет себя в кадре, а уже размышляет», - добавил Галкин в интервью aif.ru.

По словам Галкина, в фильме для Влада были важны акценты и действенный анализ роли. После премьеры ленты в Архангельске, вспоминает Борис Сергеевич, он сказал сыну, что тот будет очень хорошим артистом.

Вне экрана же Владислав был «рыцарем, способным на поступки, да и на подвиг тоже», считает отец. В подтверждение он вспомнил случай, когда на одну актрису «наехали» бандиты и она опасалсь, что в Москве у нее начнутся серьезные проблемы.

«Влад узнал об этой ситуации, и по возвращении актрису встречала охрана: «Мы от Владислава, мы вас проводим». А сам он даже ничего не сказал ей», - вспоминает Галкин-старший.

Ранее Борис Галкин рассказал, что хочет успеть выдать дочь замуж: он намерен лично проводить ее под венец. Напомним, у Бориса Галкина осталась приемная дочь от предыдущего брака со сценаристом Еленой Демидовой.