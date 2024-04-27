Актер Борис Галкин рассказал о планах успеть выдать дочь замуж. Об этом он сообщил Мосленте.

Актеру Борису Галкину — 76 лет. В 2017 году у него родился первый ребенок — дочь Анна. Галкин долгое время пытался зачать с супругой Инной Разумихиной ребенка, но ничего не получалось. В какой-то момент они прибегли к помощи ЭКО — после этого жена забеременела.

По словам Галкина, несмотря на солидный возраст, он намерен лично проводить под венец дочь.

«С рождением Ани началась моя третья жизнь. Мне за 70 лет, но я намерен сам выдать дочь замуж. Занимаюсь спортом, много двигаюсь, работаю, выступаю, своими руками все делаю по дому. И со временем я избавился от пороков, которые сокращают жизнь. Один из них — зависть. Раньше я много завидовал, но поборол это гнусное чувство», — поделился он.

Артист также рассказал, что его дочь растет талантливой девочкой — она отлично поет.

Напомним, у Бориса Галкина осталась приемная дочь от предыдущего брака со сценаристом Еленой Демидовой. Его приемный сын Владислав Галкин умер из-за внезапной остановки сердца в 2010 году.

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