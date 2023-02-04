13:51, 04 февраля 2023
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Борьба за наследство Моисеева не утихает: квартира достается уже Пугачевой
Недвижимость Бориса Моисеева достанется семье Пугачевой.
Фото: Виктор Гилицкий/ Starface.ru
С момента смерти Бориса Моисеева не утихают споры о наследстве — квартирах в Юрмале и Болгарии. Концертный директор певца Сергей Горох уверяет, что он единственный наследник. Однако с этим не согласен старший брат Моисеева Маркс Толкач.
По словам Маркса Толкача, недвижимость должна перейти Кристине Орбакайте, поскольку так хотел Моисеев.
При этом он благодарен и семье Пугачевой, которая поддерживала певца в трудные годы. В число наследников справедливо включить Пугачеву, считает Маркс Толкач.
Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте не смогла сдержать эмоций на могиле Моисеева.
Источник фото:Starface
Источник:Теперь внимание!
Автор:Галина СьюТеги: