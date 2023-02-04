Борьба за наследство Моисеева не утихает: квартира достается уже Пугачевой

С момента смерти Бориса Моисеева не утихают споры о наследстве — квартирах в Юрмале и Болгарии. Концертный директор певца Сергей Горох уверяет, что он единственный наследник. Однако с этим не согласен старший брат Моисеева Маркс Толкач.

По словам Маркса Толкача, недвижимость должна перейти Кристине Орбакайте, поскольку так хотел Моисеев.

При этом он благодарен и семье Пугачевой, которая поддерживала певца в трудные годы. В число наследников справедливо включить Пугачеву, считает Маркс Толкач.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте не смогла сдержать эмоций на могиле Моисеева.