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15:15, 19 октября 2022
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Кристина Орбакайте пришла на могилу Моисеева

Кристина Орбакайте пришла на могилу Моисеева

Дочь Аллы Борисовны наконец решила почтить память недавно ушедшего коллеги по музыкальному цеху.

Мало кто знает, что восхождение Бориса Моисеева началось как раз с балетной труппы тогда еще совсем молодой Пугачёвой.

Поговаривают также, что примадонна полностью оплатила церемонию прощания с Моисеевом так как на протяжении всей его жизни они близко дружили.

Орбакайте пришла на кладбище с пышным букетом белых роз, в чёрном кожаном плаще и тёмных очках. Сдержать слёзы певица не смогла и, тихо постояв у могилы Моисеева и попрощавшись с ним, уехала в дождливый октябрь.

Заслуженный артист РФ, танцовщик и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет от третьего инсульта.

ФОТО: соцсети

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