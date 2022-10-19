Кристина Орбакайте пришла на могилу Моисеева

Дочь Аллы Борисовны наконец решила почтить память недавно ушедшего коллеги по музыкальному цеху.

Мало кто знает, что восхождение Бориса Моисеева началось как раз с балетной труппы тогда еще совсем молодой Пугачёвой.

Поговаривают также, что примадонна полностью оплатила церемонию прощания с Моисеевом так как на протяжении всей его жизни они близко дружили.

Орбакайте пришла на кладбище с пышным букетом белых роз, в чёрном кожаном плаще и тёмных очках. Сдержать слёзы певица не смогла и, тихо постояв у могилы Моисеева и попрощавшись с ним, уехала в дождливый октябрь.

Заслуженный артист РФ, танцовщик и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет от третьего инсульта.

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